المحترف الأول /الجولة السابعة: شباب بلوزداد يلتحق بمولودية الجزائر في الصدارة

التحق فريق شباب بلوزداد بالجار مولودية الجزائر في صدارة بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم، اثر تعادله أمام نادي بارادو (0-0) الاحد برسم الجولة السابعة والتي عرفت ارتقاء شبيبة القبائل الى المرتبة الثالثة مناصفة مع مولودية وهران.

وفي "الداربي" العاصمي، ضيع الشباب فرصة الانفراد بريادة الترتيب باكتفائه بالتعادل الابيض امام الجار اتليتيك بارادو، غير انه يتقاسم "كرسي" الريادة مع المولودية العاصمية برصيد 11 نقطة لكل منهماو في الوقت الذي يبقى "الباك" في الصف ال15 وما قبل الاخير بمجموع اربع نقاط فقط.

وحققت شبيبة القبائل الأهم، بفوزها على الضيف وفاق سطيف بألق نتيجة (1-0)، في لعب بولوغين بالعاصمة (بسبب العقوبة التي سلطتها الرابطة على النادي إثر أحداث الشغب التي قام بها أنصار الشبيبة خلال مواجهتهم ش. بلوزداد بتيزي وزو. و وقّع أوقاسي الهدف الوحيد في المقابلة عند الدقيقة 80.

ليرتقي زملاء المهاجم حمزة بانوح إلى الموقع الثالث ب(10 ن) مناصفة مع مولودية وهران، في حين استقر "السطايفية" في الصف العاشر (7 ن).

وفرضت جمعية عين مليلة نتيجة التعادل على مضيفها نصر حسين داي بواقع (1-1)، حيث تقدم الزوار عبر هدف طيايبة من ركلة جزاء (د 72)، قبل أن تستفيد تشكيلة النصرية من هفوة زياد الذي سجل ضد مرماه (د 74). ليُضيّع أشبال المدرب ارزقي رمان، نقطتين ثمينتين بملعبهم، ما يضعهم في الصف العاشر (7 ن) بمعية أربعة فرق، بينما تتواجد الجمعية في المركز السابع (8 ن) مع قسنطينة ومقرة.

وأحرزت شبيبة الساورة سفرية ناجحة إلى مدينة برج بوعريريج، بفوزها على الأهلي المحلي (2-1)، فرغ تقدم المحليين بهدف بن عياد، المُبكر (د 4)، تمكنت تشكيلة "نسور" بشار من تعديل النتيجة بسرعة (د 4). وفي الشوط الثاني أضاف مسعودي (د 70) الإصابة الثانية للساورة، مهديا بذلك النقاط الثلاث لفريق الجنوب، وضعتهم في المرتبة العاشرة (7 ن) مع ثلاث مباريات متأخرة. في حين يتمركز "البرايجية" عند الصف الخامس (9 ن) ولقاء متأخر.

وافتتحت هذه الجولة أمس السبت، وشهدت تعادل المتصدر مولودية الجزائر أمام مضيفه نجم مقرة (0-0)، بملعب 8 ماي 1945 بسطيف. وقد عجز الفريقان عن هز الشباك طوال أطوار اللقاء الذي تميز بوتيرة لعب ثقيلة وانعدام الحلول من الطرفين، لتنتهي المواجهة كما انطلقت.

ومعلوم ان "العميد"، المتصدر رفقة شباب بلوزداد ب(11ن)، يبقى منقوصا من مُباراتين، في حين يصعد "النجم" -الذي لم يفز منذ الجولة الثالثة (2-1 امام بلعباس)- إلى الصف السادس مؤقتا (8 ن) بمعية شباب قسنطينة.

من جهتها، أطاحت مولودية وهران بالضيف وحامل اللقب، اتحاد الجزائر ب(4-0)، أمام عجز عناصر اتحاد الجزائر عن المقاومة و "بمساهمة" حارس الاتحاد، اسماعيل منصوري، الذي وقع في المحظور وارتكب هفوات فادحة تسببت في سقوط "مدوي" لأبناء المدرب بلال دزيري.

وتداول على توقيع أهداف أصحاب الأرض كل من فورلول (د 15)، مفتاح (ضد مرماه / د 43)، ملاّل (د 75) وبن حمو (د 89). وبالتالي أضحى "الحمرواة" في المركز الثاث رفقة شبيبة القبائل (10 ن) مناصفة مع شباب بلوزداد ولقاء متأخر.بينما استقر العاصميون في الصف الثامن (7 ن)، مع ثلاثة لقاءات منقوصة.

وعاد اتحاد بلعباس بثلاث نقاط غالية من ميدان الصاعد الجديد أولمبي الشلف إثر فوزه (1-0)، بفضل نيران صديقة من هدف بن عمران ضد مرماه (د 8). ليسمح لفريق "العباسية" بالتمركز في المرتبة الثامنة (7 ن) رفقة أربعة فرق. بينما يقبع "الشلفاوة" في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة من خمس مباريات.

من جانبه أطاح اتحاد بسكرة في عرينه بشباب قسنطينة (2-1)، بواسطة ثنائية داخية (د 42) من ركلة جزاء و سيسي (د 81)، وكان بلقاسمي قد عدّل الكفة للزوار (د 60) لكن دون فائدة. ليقفز بذلك أشبال المدرب لكناوي إلى المركز الرابع (9 ن) مع مواجهة ناقصة، يليهم في جدول الترتيب "السنافر" مباشرة برصيد 8 نقاط.

النتائج الكاملة والترتيب

-- الأحد 6 أكتوبر :

نصر حسين داي - جمعية عين مليلة 1 - 1

أهلي برج بوعريريج - شبيبة الساورة 1 - 2

شبيبة القبائل - وفاق سطيف 1 - 0

نادي بارادو - شباب بلوزداد 0 - 0

-- السبت 5 أكتوبر :

نجم مقرة - مولودية الجزائر 0 - 0

مولودية وهران - اتحاد الجزائر 4 - 0

جمعية الشلف - اتحاد بلعباس 0 - 1

اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة 2 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 11 5

--. شباب بلوزداد 11 5

3. شبيبة القبائل 10 5

--. مولودية وهران 10 6

5. أهلي برج بوعريريج 9 6

--. اتحاد بسكرة 9 6

7. شباب قسنطينة 8 7

--. نجم مقرة 8 7

--. جمعية عين مليلة 8 7

10. اتحاد الجزائر 7 4

--. شبيبة الساورة 7 4

--. اتحاد بلعباس 7 6

--. وفاق سطيف 7 7

--. نصر حسين داي 7 7

15. نادي بارادو 4 5

16. جمعية الشلف 1 5.