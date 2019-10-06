العراق : 104 قتلى وأكثر من 6 آلاف مصاب خلال التظاهرات في البلاد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية مساء الأحد، عن مقتل 104 أشخاص وإصابة أكثر من 6 آلاف بجروح، بينهم عدد من قوات الأمن خلال التظاهرات، التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم "إن 104 عراقيين قتلوا، بينهم ثمانية من أفراد قوات الأمن وأصيب 6107 آخرون بجروح، بينهم 1241 من القوات الأمنية".

وكانت أخر حصيلة للضحايا الذي سقطوا خلال التظاهرات قد أشارت إلى مقتل 99 شخصا وإصابة 3991 بجروح، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي.

وأضاف سعد معن أن التظاهرات أسفرت أيضا عن إحراق 52 عجلة، بينها عجلات تابعة لقوات الأمن، فضلا عن إحراق نقطتين أمنيتين و51 بناية حكومية وأهلية، وثمانية مقرات للأحزاب السياسية مشيرا الى أن بعض وسائل الإعلام تعرضت لهجمات من جهات مجهولة.

وأكد ذات المسؤول أن وزير الداخلية ياسين الياسري، أمر بإجراء تحقيق فوري لمعرفة المعتدين على وسائل الإعلام وضمان عملها بكل حرية.

ونفى المتحدث أن تكون القوات العراقية قد أطلقت النار على المتظاهرين، مؤكدا أن هناك تحقيقا جديا فيما يخص عمليات إطلاق النار على المتظاهرين من قبل مجهولين، وتعهد بكشف نتائجه للشعب العراقي.

ويشهد العراق منذ الثلاثاء الماضي تظاهرات واحتجاجات واسعة في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، احتجاجا على نقص الخدمات وتفشي البطالة والفساد.

وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق اليوم عن إصدار "حزمة قرارات مهمة" تشمل توزيع رواتب ومنح وأراض سكنية على الفقراء والعاطلين عن العمل، لاحتواء الاحتجاجات في البلاد.