انطلاق أشغال الندوة الوطنية لمنطقة التبادل الحر الأفريقي بالجزائر هذا الأحد

تحتضن الجزائر، اليوم الإثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، الندوة الوطنية لمنطقة التبادل الحر الأفريقي بمشاركة وزراء تجارة لدول تونس ونيجريا ومالي فضلا عن محافظي المنطقة وعديد الخبراء والهيئات الأفريقية.

وتركز الدورة على دور الجزائر في توطيد الإندماج الإقتصادي في القارة السمراء.

وفي تسجيل للقناة الأولى يرى الخبير الإقتصادي كمال رزيق أن الإجتماع مهم جدا من أجل معالجة ورفع بعض العقبات التي ما تزال -حسبه- تعيق نشاط هذا المنطقة الي تعد أكبر منطقة للتبادل الحر كونها تجمع 54 دولة تمثل أكثر من مليار مستهلك.