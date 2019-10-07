باي نصري للاذاعة: أتوقع طلب الجزائر لتمديد آجال إنشاء منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي

07/10/2019 - 09:45

أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي نصري أن الاتفاقية مع الاتحاد الأروبي لم تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بالنظر إلى الفارق الكبير المسجل بين قيمة الصادرات و الواردات مع البلدان الاروبية .

 وعاد علي باي  ناصري لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح "للقناة الاذاعية الأولى هذا الاثنين  إلى  تاريخ الاتفاقيات الدولية الجزائرية مؤكدا أنها  ليست في صالح الجزائر التي لم يخرج اقتصادها عن تصدير المحروقات، ولم ينجح لحد الآن في الخروج من هذه التبعية.

وفي حديثه عن الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي  من 2005 و حتى 2018  قال المتدخل إن هذه الاتفاقية  أسفرت عن استيراد ما قيمته  295 مليار دولار  بالنسبة للجزائر فيما تم تصدير  12 مليار دولار فقط  من صادرات مشتقات المحروقات، وهو الواقع الذي وصفه بالكارثي، محذرا من مغبة دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ مطلع 2020 مع الفضاء الاروبي

وأضاف علي باي ناصري  أن الاتفاقيات مع الاتحاد الاوربي تضم 110 بندا لم يحترم الجانب الاوربي ولم يفعل فيها  الا الشق التجاري، فيما تم التغاضى عن الشق المتعلق بالتعاون وتوطين التكنولوجيا وتنقل الافراد.

وأضاف ضيف الصباح أن الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر لم تخضع لدراسات معمقة مما جعلها تصب في غير صالح الجزائر مقدما أمثلة اخرى على غرار الاتفاقية مع الدول العربية ومع الدول المغاربية، مؤكدا في هذا السياق عدم  جاهزية الجزائر لحد الآن لدخول مثل هذه الاتفاقيات بما فيها منطقة التبادل الحر ضمن الفضاء الافريقي.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية

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