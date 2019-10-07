"حركة النهضة" و"قلب تونس" يعلنان تصدرهما نتائج الانتخابات التشريعية

أعلنا حزبا النهضة و قلب تونس تصدرهما نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، وهو ما ينذر بصعوبات أمام تشكيل حكومة جديدة في تونس.

وقال حزب "حركة النهضة"، الذي يشارك في الحكومة الحالية، إنه حصل على غالبية أصوات الناخبين فيما أعلن حزب "قلب تونس"، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي نبيل القروي، أنه جاء في المركز الأول.

ويحق للحزب، الذي يحوز أغلبية مقاعد البرلمان، اختيار مرشح لمنصب رئيس وزراء.

ومن المقرر أن يخوض القروي، وهو رهن الاحتجاز بسبب تحقيقات في قضايا فساد، جولة ثانية في انتخابات الرئاسة أمام قيس سعيد، الذي جاء بالمركز الأول في الجولة الأولى من السباق الرئاسي.

وكشفت استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من لجان التصويت عن تقدم "حركة النهضة" بفارق طفيف على قلب تونس في انتخابات تشريعية بلغت فيها نسبة المشاركة 41,3 بالمائة حسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات

وفي تسجيل للقناة الأولى يرى المحلل السياسي عليه العلاني أن نتائج الانتخابات الرئاسية ستحدد ملامح الاتفاق بين الحزبين الفائزين في الانتخابات الرئاسية .