أمطارغزيرة منتظرة بعدد من ولايات شرق البلاد بداية من اليوم الاثنين

أفادت نشرية خاصة، للديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة مصحوبة برعود، منتظرة بعدد من ولايات شرق البلاد ،ابتداء من بعد ظهر اليوم الاثنين.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الامطار ستمس ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق اهراس، حيث ستبلغ أو ستتجاوز كميتها 30 ملم محليا، وذلك ابتداء من الساعة 15:00 من اليوم الاثنين الى غاية الثالثة صباحا من يوم غد الثلاثاء.

واضاف نفس المصدر أن هذه المناطق ستشهد أيضا هبوب رياح مصحوبة برعود

رياح قوية مرتقبة بعدد من ولايات شرق وجنوب البلاد بداية من اليوم الاثنين

وأفادت نشرية خاصة، للديوان الوطنية للأرصاد الجوية ،أن رياحا قوية ستهب بعدد من ولايات شرق وجنوب الوطن ابتداء من بعد ظهر اليوم الاثنين .

وأوضح ذات المصدر ان هذه الرياح ستمس ولايات مسيلة ، بسكرة ، باتنة ، خنشلة ، تبسة ، الوادي و ورقلة ، وتكون شمالية-غربية بسرعة تتراوح من 60 الى 70 كلم/سا و تتجاوز أحيانا 80 كلم/سا، وهذا بداية من الساعة 15:00 من اليوم الاثنين الى غاية الثالثة صباحا من يوم غد الثلاثاء.

وأضافت النشرية أن ولايات الوادي ، بسكرة و ورقلة ستشهد تصاعدا للرمال، الامر الذي سيكون له تأثير على الرؤية.