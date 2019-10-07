"الخضر" بفرنسا يوم 13 أكتوبر تحسبا لودية كولومبيا

يتنقل المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى فرنسا يوم 13 أكتوبر, تحسبا للمباراة الودية التي ستجمعه بنظيره الكولومبي في 15 من نفس الشهر بمدينة ليل (شمال), حسب ما أعلنته الاثنين الاتحادية الجزائرية (فاف).

قبل هذا, ينشط المنتخب الجزائري مباراة ودية أولى في إطار تواريخ الفيفا وهذا يوم 10 أكتوبر بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة ضد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي اليوم الذي يلي اللقاء, يستفيد زملاء الحارس رايس وهاب مبولحي من راحة, قبل العودة الى اجواء التدريبات يوم السبت لتحضير اللقاء الودي الثاني.

بعد مباراة كولومبيا, يقضي "الخضر" الليلة بفرنسا قبل أن يلتحق اللاعبون في اليوم الموالي بأنديتهم, دائما حسب البرنامج الذي كشفته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.