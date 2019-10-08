ارتفاع أسعار النفط بفعل ازدياد المخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط هذا الثلاثاء بفعل ازدياد المخاوف بشأن الإمدادات على خلفية الاضطرابات التي يعرفها عضوا الأوبك (العراق والإكوادور) بينما يترقب المستثمرون ما ستسفر عنه محادثات التجارة الأمريكية-الصينية هذا الأسبوع.

و ارتفع خام برنت صباح الثلاثاء 44 سنتاي أو 8ر0 بالمائة إلى 58.79 دولارا للبرميلي فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 8ر0 بالمائة إلى 53.17 دولارا للبرميل.

ويغلب الحذر على تعاملات المستثمرين قبيل المحادثات الأمريكية الصينية التي من المقرر أن تجرى في واشنطن يوم الخميس على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تتمخض عن اتفاق شامل لإنهاء حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهددت احتجاجات في العراق والإكوادور بتعطيل الإنتاج من كلا البلدين العضوين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).