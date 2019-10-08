معرض الانتاج الوطني: مشاركة 10 وحدات و مؤسسات انتاجية للجيش الوطني الشعبي

تشارك 10 وحدات و مؤسسات انتاجية للجيش الوطني الشعبي في معرض الانتاج الوطني (الجزائر تصدير) المنظم ما بين من 8 الى 10 اكتوبر الجاري بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، تزامنا مع انعقاد الندوة الوطنية المخصصة لرهانات الانخراط في منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان وزارة الدفاع الوطني.

"تطبيقا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الهادفة الى تطوير قاعدة صناعية عسكرية قوية لدعم الاقتصاد الوطني، تشارك 10 وحدات و مؤسسات انتاجية للجيش الوطني الشعبي في معرض الانتاج الوطني (الجزائر تصدير) المنظم من 8 الى 10 اكتوبر الجاري بقصر المعارض (الصنوبر البحري) ، تزامنا مع انعقاد المؤتمر الوطني المخصص لرهانات منطقة التبادل التجاري الحر في القارة الافريقية "، حسب ما اوضح بيان وزارة الدفاع الوطني.

و تعتبر هذه المناسبة -حسب نفس المصدر- فرصة للاطلاع اكثر على الفضاء المخصص للجيش الوطني الشعبي بالجناح (أ) بقصر المعارض و زيارة الاجنحة التابعة لكل من قيادة القوات الجوية و مديرية الصناعات العسكرية و المديرية المركزية للعتاد.

و ستتيح هذه المشاركة للزوار اكتشاف ما يضمه جناح الجيش الوطني الشعبي من منتجات متنوعة، تترجم المستوى الرفيع الذي بلغته الصناعات العسكرية بمختلف فروعها و التي تساهم في تعزيز نسيج الاقتصادي الوطني و تنويعه، هذا عبر العديد من المؤسسات والوحدات الانتاجية المتخصصة في مختلف المجالات، على غرار قطاع النسيج و الصناعات الميكانيكية الخفيفة و الثقيلة و الصناعات الالكترونية.