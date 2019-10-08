زرواطي: الجزائر هيأت كل الظروف للشركات الصغيرة للانخراط في اعادة رسكلة النفايات

اكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهرة زرواطي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر هيأت كل الظروف للشركات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في اعادة رسكلة النفايات داعية الى الانخراط في العملية البيئية التي اعتبرتها قضية الجميع

و في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الطبعة الرابعة للصالون الدولي للبيئة بقصر المعارض ، كشفت زرواطي عن مشاركة 4 ألاف شركة وطنية واجنبية في هذه الطبعة وهو ما اعتبرته مؤشرا على اهمية الحدث، مضيفة ان الجزائر اتخذت كل الاجراءات الادارية والقانونية لتسهيل انخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة في ميدان اعادة رسكلة النفايات.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية