الطلبة يجددون مطلبهم برحيل بقايا النظام السابق قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة

خرج العشرات من الطلبة وعدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء في مسيرة سلمية، بالجزائر العاصمة، للتأكيد على مطلب رحيل بقايا النظام السابق قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وطالب المشاركون في المسيرة الذين جابوا الشوارع الرئيسية للعاصمة بدءا من ساحة الشهداء وصولا إلى البريد المركزي برحيل بقايا رموز النظام السابق.

فبشارع العربي بن مهيدي و بمقربة من النصب التذكاري للأمير عبد القادر تجمع العشرات من المتظاهرين، رددوا هتافات تعبر عن تمسكهم برفض رئاسيات 12 ديسمبر المقبل في ظل بقاء الحكومة الحالية.

من جهة أخرى، جدد المشاركون في هذه المسيرة التي شهدت تعزيزات أمنية مكثفة و بعض المناوشات بين المتظاهرين و من قوات الأمن، رفضهم لترشح بعض الوجود المحسوبة على النظام القديم للاستحقاق الرئاسي المقبل، معتبرين ذلك بمثابة "إعادة إنتاج النظام السياسي السابق بوجوه جديدة".

وكعادتهم توشح المشاركون في هذه المسيرة بالراية الوطنية، حاملين صور بعض المجاهدين و الشهداء، مؤكدين على الوحدة الوطنية وإصرارهم على مواصلة تنظيم المسيرات السلمية إلى غاية تلبية كل المطالب.

