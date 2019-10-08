الجلفة : عام حبس نافذ في حق شاب عرقل سير عملية تنصيب المندوبية الولائية لمراقبة الانتخابات

08/10/2019 - 21:14

تم الثلاثاء بمحكمة الجلفة  الحكم على شاب اعترض سير عملية تنصيب المندوبية الولائية  لمراقبة الإنتخابات بولاية الجلفة، بعام حبس نافذ و غرامة مالية بقيمة 20 ألف دج ، وفقا لإجراءات المثول الفوري ، حسب ما علم من مصدر قضائي .

ووفقا  لذات المصدر، فقد تقديم هذا الشاب أمام  العدالة ، بعد أن قام صبيحة الثلاثاء  بعرقلة سير عملية تنصيب التنسيقية الولائية  لمراقبة الإنتخابات  والتي أشرف عليها بدار الثقافة " بن رشد " عضوان يمثلان  السلطة  الوطنية .

للإشارة عرفت عملية تنصيب المندوب الولائي وأعضاء هيئته أحداث عرقلة في البداية  ،  سرعان ما  انتهت وتم التنصيب فعليا لذات اللجنة وفقا للأطر  القانونية في جلسة عامة ، علما أن رئاستها أوكلت لأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة " زيان عاشور"  السيد طعيبة أحمد

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الجزائر, سياسة, مجتمع

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