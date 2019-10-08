الجلفة : عام حبس نافذ في حق شاب عرقل سير عملية تنصيب المندوبية الولائية لمراقبة الانتخابات

تم الثلاثاء بمحكمة الجلفة الحكم على شاب اعترض سير عملية تنصيب المندوبية الولائية لمراقبة الإنتخابات بولاية الجلفة، بعام حبس نافذ و غرامة مالية بقيمة 20 ألف دج ، وفقا لإجراءات المثول الفوري ، حسب ما علم من مصدر قضائي .

ووفقا لذات المصدر، فقد تقديم هذا الشاب أمام العدالة ، بعد أن قام صبيحة الثلاثاء بعرقلة سير عملية تنصيب التنسيقية الولائية لمراقبة الإنتخابات والتي أشرف عليها بدار الثقافة " بن رشد " عضوان يمثلان السلطة الوطنية .

للإشارة عرفت عملية تنصيب المندوب الولائي وأعضاء هيئته أحداث عرقلة في البداية ، سرعان ما انتهت وتم التنصيب فعليا لذات اللجنة وفقا للأطر القانونية في جلسة عامة ، علما أن رئاستها أوكلت لأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة " زيان عاشور" السيد طعيبة أحمد