البويرة: عملية سطو مسلح على مكتب بريد بقرية مركالة

شهد مكتب بريد قرية مركالة المنعزلة التابعة لبلدية "تاغزوت" (شرق البويرة)، اليوم الثلاثاء، عملية سطو مسلحة نفذها أشخاص لم يتم تحديد هويتهم بعد، حسبما صرح به مدير بريد الجزائر بالبويرة، ياسين جبّاري.

وأوضح السيد جبّاري أن "عملية السطو المسلح تم تنفيذها، مساء الثلاثاء، من طرف أشخاص يحملون بنادق صيد توغلوا إلى داخل مكتب بريد قرية مركالة حيث قاموا بتهديد أحد العمال والاعتداء عليه، قبل الاستيلاء على مبلغ مالي واللوذ بالفرار"، دون تحديد قيمة المبلغ المسروق وعدد الأشخاص المتورطين في هذه العمل الإجرامي.

وأضاف أن مصالح الدرك الوطني تدخلت على الفور و فتحت تحقيقا في القضية موضحا أن "التحريات متواصلة لمعرفة قيمة المبلغ وتحديد هوية مرتكبي هذا الفعل الإجرامي".