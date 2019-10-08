دراسة: الجلوس لفترات طويلة في العمل يؤدي إلى الإكتئاب

كشفت دراسة جديدة من جامعة "كوينزلاند وفيكتوريا" في أستراليا، أن الجلوس لفترات طويلة في العمل يؤدي إلى الإكتئاب خصوصا النساء.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، أن الدراسة وجدت روابط مثيرة بين الجلوس الطويل والاكتئاب، كما أن الجلوس لفترات طويلة مرتبط أيضاً بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني.

وأظهر البحث أن النساء اللواتي يجلسن لأكثر من سبع ساعات في اليوم، لديهن مخاطر أعلى بنسبة 47% في إظهار أعراض الاكتئاب، مقارنة باللواتي يجلسن لمدة أربع ساعات أو أقل.

ويقول العلماء إن جرعات منتظمة من التمرينات تفشل في تعويض الضرر، لكن هناك نشاط واحد ثبت الآن أنه يقاوم الأمراض المرتبطة بالجلوس وهو (الوقوف)، حيث إن التناوب بين الجلوس والوقوف يؤدي إلى حرق ( 200 ) سعرة حرارية إضافية بشكل يومي، أي ما يصل إلى 48 ألف سعرة حرارية سنوياً، وهذا ما يعادل ركوب الدراجة لمسافة 1500 كيلومتر، والسباحة 170 كيلومتراً، أو الجري لما يعادل أكثر من 18 سباق ماراثون .

وفي السنوات الأخيرة، تم الترحيب بمكاتب الوقوف باعتبارها علاجاً للأمراض المرتبطة بالجلوس، كما أظهرت الأبحاث أن الوقوف لمدة نصف يوم عمل ساعد على تخفيض ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية وزيادة، الإنتاجية بنسبة 43 بالمائة.