مقتل زعيم بارز بتنظيم /القاعدة/ في عملية أمنية بجنوب أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، الثلاثاء أن زعيما بارزا بتنظيم /القاعدة/ قُتل في عملية أمنية مشتركة نفذتها القوات الأفغانية بالتعاون مع القوات الأمريكية الشهر الماضي في إقليم /هلمند/ جنوبي أفغانستان.

وذكرت مديرية الأمن الوطني (وكالة الاستخبارات) الأفغانية، في بيان، أن العملية الأمنية نفذت في مقاطعة /موسى قلعة/ بإقليم /هلمند/ قبل نحو أسبوعين، وقد أسفرت عن مقتل "عاصم عمر"، الذي تزعم تنظيم /القاعدة/ في شبه الجزيرة الهندية منذ تأسيسه في عام 2014.

وأضاف البيان، الذي بثته وكالة /خاما برس/ الأفغانية للأنباء، أن عددا آخر من زعماء /القاعدة/ وحركة /طالبان/ قتلوا أيضا خلال العملية الأمنية، من بينهم "أبو ريحان"، الذي لعب دورا بارزا في الحفاظ على الاتصالات بين "عاصم عمر" و"أيمن الظواهري" زعيم تنظيم /القاعدة/.

وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير إعلامية أن 40 مدنيا على الأقل قتلوا خلال هذه العملية الأمنية، دون أن يؤكد مسؤولون أفغان أو ينفوا صحة هذه التقارير.

ولم تصدر الولايات المتحدة أو تنظيم /القاعدة/ أي بيان يؤكد مقتل "عاصم عمر" حتى الآن.