بن يوب للإذاعـة: انطلقنا في عصرنة الخدمات ومسايرة التكنولوجيات و الرقمنة ببريد الجزائر

أعلن مدير المركزي بمؤسسة بريد الجزائر بن يوب حاج احمد، بأن المؤسسة سطرت إستراتجية لتطوير وعصرنة الخدمات ومسايرة التكنولوجيات والرقمنة.

ومن ضمنها خدمات الدفع الالكتروني، في إطار اتفاقية مع المؤسسات العمومية للمتعاملين الاقتصاديين الكبرى على غرار الخطوط الجوية الجزائرية، شركات المياه والكهرباء وشركات التامين وغيرها وذلك بالدفع بواسطة البطاقة الذهبية عن طريق البوابات الالكترونية.

وأضاف بن يوب الذي نزل ضيفا هذا الأربعاء على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى ان الشركة أقدمت على اقتناء 50 ألف نهائي دفع tpe وهي أجهزة تسمح بالدفع في المحلات التجارية والمؤسسات الاقتصادية دون الحاجة للسيولة بينما يوجد اليوم 3000 جهاز متوفر، حيث ان هذه الخدمة تساعد التجار في تحقيق أرباح إضافية

وأشارالى ان شبكة بريد الجزائر عرفت توسعا كبيرا ببلوغها 3992 مكتبا بريديا والهدف هو الوصول الى 4000 مكتب قبل نهاية السنة.

وسجل ضيف الصباح رقم 21 مليون وسبعمائة ألف وهو عدد زبائن بريد الجزائر بينما بلغ عدد مكاتب المؤسسة 3992 مكتبا بينما نسعى لبلوغ 4000 مكتبا قبل نهاية السنة الجارية 2019.

و المؤسسة اليوم تساير التطور الاقتصادي والعمراني والاجتماعي للمجتمع وهي تلتزم بان تكون متواجدة ضمن التجمعات السكنية بتسخير مكتب لكل 10الاف وأربعمائة نسمة وهذا الرقم سينخفض مع بداية دخول مكاتب جديدة حيز الخدمة. كما يوجد 26مكتبا بريديا متنقلا والمؤسسة بصدد اقتناء 39 مكتبا إضافيا وهي موزعة عبر ربوع الوطن لاسيما في مناطق الجنوب.

وتأتي هذه المكاتب المتنقلة في شكل حافلات وعربات وهي متواجدة في الأماكن العمومية من اجل التقرب من المواطن وفك العزلة عن بعض المناطق البعيدة وتخفيف الضغط على المكاتب الكبيرة.

وختم ان المشكل الوارد حاليا بالنسبة للمؤسسة هو نقص المقرات لإنشاء مكاتب بريدية وهي تدعو الجماعات المحلية ان كان لديها مقرات ان تضعها تحت تصرفها مما يسهل من مهامها ويسمح بفتح مكاتب اضافية اخرى.

المصدر: الإذاعة الجزائرية