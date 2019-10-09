الطبعة الثانية لتظاهرة "يوم التوظيف في المهن الرقمية" السبت المقبل بسيدي عبد الله

أعلنت الوكالة الوطنية لترقية الحضائر التكنولوجية و تطويرها، عن تنظيم الطبعة الثانية لتظاهرة "يوم التوظيف في المهن الرقمية" السبت 11 من أكتوبر الجاري بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة.

و ستمثل تظاهرة "يوم التوظيف في المهن الرقمية" التي تنظمها الوكالة الوطنية لترقية الحضائر التكنولوجية و تطويرها بالشراكة مع المؤسسة الناشئة" NetBeOpen"فرصة للشباب للاطلاع على مختلف عروض الشغل المتاحة في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الرقمنة.

و حسب بيان الوكالة فان "هذا الحدث يندرج في إطار نشاطات الوكالة الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية في المجال الرقمي" .

كما سيشكل هذا الموعد المهني فرصة سانحة لالتقاء طالبي الشغل و أرباب العمل المحتملين و الاطلاع على احتياجات السوق و من ثم تحضير أمثل أو الظفر بفرصة توظيف".

و حسب ذات المصدر سيتخلل برنامج هذا اللقاء تنظيم ندوات و ورشات و حصص تدريبية تُمكن "المترشحين من الحصول على نصائح ثمينة ستعزز لا محال من قابلية تشغيلهم".

و ذكر البيان أن الطبعة الأولى لسنة 2018 كانت قد عرفت مشاركة نحو أربعين مؤسسة و تنظيم ما لا يقل عن 90 حصة تدريبية و ورشات و إيداع أكثر من 600 سيرة ذاتية في ختام التظاهرة.

و تتولى الوكالة الوطنية لترقية الحضائر التكنولوجية و تطويرها مهمة وضع نظام اقتصادي وطني يسمح بتطوير و ازدهار النشاط الاقتصادي في قطاع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بهدف "ضمان مساهمة ناجعة في الاقتصاد الوطني".