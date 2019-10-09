مؤسسة انجاز انظمة المراقبة بواسطة الفيديو تتميز باسهامها في التدخل السريع لعناصر الامن

برزت مؤسسة انجاز انظمة المراقبة بواسطة الفيديو في معرض العتاد للجيش الوطني الشعبي عبر انجازاتها المتعلقة بانجاز وتركيب كاميرات المراقبة التي اصبحت من بين اهم وسائل الكشف السريع للجرائم ومعالجتها .

تعمل مؤسسة انجاز انظمة المراقبة بواسطة الفيديو على دراسة اماكن ووضع كاميرات المراقبة بالطرقات والشوارع وتزويد وحدات الشرطة والدرك الوطني بهذه التجهيزات المتطورة لمساعدتها في عملها اليومي ومحاربة الجريمة

وقد أوضح رئيس مصلحة بمؤسسة انجاز انظمة المراقبة بواسطة الفيديو علمي عبد الجليل للقناة الاولى ان المؤسسة توفر خدماتها عبر كامل التراب الوطني حيث تقوم المؤسسة بتوفير اجهزة المراقبة وبانتاج انظمة المراقبة وأنظمة الانذار وكذا تركيبها ثم ربطها بشكات المعلوماتية المتواجدة في مقرات أمن الحضري وأمن الدائرة و وحدات التحكم والمراقبة لتيتم تسييرها من طرف اعوان الشرطة .

من جانبه أكد المكلف بالاتصال بمديرية الارسال والإعلام والتوجيه على مستوى اركان الجيش الوطني الشعبي المقدم بلعابد تواتي أمين أن وضع مختلف هذه التجهيزات يساعد المصالح المختصة في محاربة الجريمة لا سيما وان الكاميرات تساعد في تقليص الوقت لكشف ملاباسات الجرائم ومرتكبيها .

المصدر :القناة الأولى