الشبكة الفرنسية للنقل الجوي: "الجوية الجزائرية" الاكثر انضباطا من حيث المواعيد مقارنة بالشركات المغاربية

صنفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضمن الشركات الاكثر احتراما لمواعيد الرحلات مقارنة بشركات الطيران الأخرى في المنطقة المغاربية الناشطة في الشبكة الفرنسية و ذلك خلال الثلاثي الثالث لسنة 2019, حسبما افاد به اليوم الاربعاء بيان للشركة.

و يستند ذات البيان على بيانات مؤسسة "أواي جي" الممون العالمي للمعلومات الرقمية الخاصة بالرحلات الجوية التي نشرت في شهر اكتوبر الجاري معطيات حول الفترة الممتدة ما بين "يوليو وسبتمبر 2019 " متعلقة بانتظام و دقة مواعيد الرحلات لشركات الطيران الناشطة ما بين فرنسا و الجزائر و دول المنطقة المغاربية.

و اضاف البيان أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية جاءت في "تصنيف جيد" حيث احتلت المرتبة الاولى على الصعيد القاري (شبكة فرنسا-دول المنطقة المغاربية) بمعدل انتظام و دقة في مواعيد الرحلات بأزيد +8ر67 بالمئة.

و اشار البيان انه وبالنسبة للاتجاه فرنسا-الجزائر فان شركة الخطوط الجوية الجزائرية جاءت في المرتبة الرابعة بعد الجوية الفرنسية و " ترنسافيا" و فيولونج" بمعدل انتظام و احترام المواعيد ب +8ر67 بالمئة موضحا ان شركة الخطوط الجوية الجزائرية تسجل على الشبكة الفرنسية رحلات كثيفة مقارنة بالشركات التي تتقدمها في التصنيف.

و اضاف البيان ان "التنافسية على اشدها بين شركات الطيران مند سنوات في الشبكة الفرنسية للنقل الجوي هذا الامر يحفزنا من اجل القيام بعروض افضل فيما يخص الأسعار و الامتعة" .

رؤيتنا ترتكز على الخروج من النموذج التقليدي و هذا باقتراح اشكال اخرى من الخدمات التي تتماشى و تطلعات مختلف الزبائن".

المصدر: وأج