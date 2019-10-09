كأس الكاف/الدور الـ16 مكرر: نادي بارادو أمام كامبالا سيتي الاوغندي

يواجه نادي بارادو الجزائري في الدور ال16 مكرر من كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، منافسه كامبالا سيتي من أوغندا، حسبما أسفرت عنه القرعة، التي سحبت اليوم الأربعاء، بالقاهرة (مصر).

ويجرى لقاء الذهاب بكامبالا في ال27 من شهر أكتوبر، بينما لقاء العودة يلعب في الجزائر العاصمة في ال3 من شهر نوفمبر 2019.

وكان نادي بارادو قد تأهل في الدور ال16 مكرر على حساب النادي الصفاقسي (الذهاب 3-1، العودة: 0-0).

ومن جانبه، أقصي النادي الأوغندي في الدور ال16 من رابطة أبطال افريقيا على يد نادي اتليتيكو بيتروليوم لواندا من انغولا (الذهاب: 0-0، الاياب: 1-1).

نتائج قرعة الدور ال16 مكرر

نادي حوريا (غينيا) - بانداري (كينيا)

يونغ أفريكانس (تانزانيا) - بيراميدس (مصر)

إينيمبا (نيجيريا) - نادي غلاغسي (جنوب افريقيا)

جينيراسيون فوت (السنغال) أو الزمالك (مصر) - نادي المدرسة العليا للإدارة

والاقتصاد (البنين)

أشانتي كوتوكو (غانا) - سان بيدرو (كوت ديفوار)

كامبالا سيتي (أوغندا) - نادي بارادو (الجزائر)

غور ماهيا (كينيا) - ماتامبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

نادي سونغو (الموزمبيق) - بيدفيست (جنوب افريقيا)

إلاكتس سبور (التشاد) - جوليبا (مالي)

غرين إيغلس (زامبيا) - حسنية أغادير (المغرب)

كانو (غينيا الاستوائية) - زاناكو (زامبيا)

فوزا جينيور (مدغشقر) - نهضة بركان (المغرب)

كوت دور (السيشل) - المصري (مصر)

أسك (الطوغو) - رونجيرس (نيجيريا)

نواديبو (موريتانيا) - تريونغل (زيمبابوي)

النصر (ليبيا) - برولين (أوغندا).