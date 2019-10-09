مليونا أوروبي أودعوا طلبات الإقامة الدائمة في بريطانيا قبل موعد بريكسيت

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها عالجت أزيد من مليوني طلب للحصول على الإقامة الدائمة أودعها مواطنون اوروبيون وذلك استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، في بيان صحفي، إن "حوالي مليون ونصف مليون من هؤلاء حصلوا في نهاية سبتمير الماضي على رد ايجابي وتمت تسوية وضعهم وفق قوانين الهجرة البريطانية".

وأكدت باتيل أن "الإجراءات المتبعة في هذا الاطار بسيطة وغير معقدة فضلا عن كون العملية ستظل مفتوحة حتى ديسمبر 2020"، موضحة أن هذه الخدمة مجانية لكل مواطني الاتحاد وأن الحكومة وفرت تسعة ملايين جنيه استرليني (11 مليون دولار) لمساعدة بعض الفئات الخاصة على تسوية أوضاعهم القانونية قبل (بريكسيت).

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر الجاري لتعقبها مرحلة انتقالية تمتد إلى 31 ديسمبر 2020، وذلك قبل فك الارتباط النهائي بالمعاهدات والمؤسسات الأوروبية ودخول اتفاق التجارة الحرة حيز التنفيذ بين الجانبين.