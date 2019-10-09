وزارة الخارجية : الجزائر تتابع بـــــ "انشغال بالغ" للأحداث "الخطيرة" الحاصلة في شمال سوريا

أعربت الجزائر اليوم الاربعاء عن تتبعها بـــ "انشغال بالغ" للأحداث "الخطيرة" الحاصلة في شمال سوريا , مجددة "رفضها المبدئي القاطع" المساس بسيادة الدول في جميع الظروف والأحوال , حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان :"تتابع الجزائر بانشغال بالغ الأحداث الخطيرة الحاصلة في شمال سوريا وتجدد رفضها المبدئي القاطع المساس بسيادة الدول في جميع الظروف والأحوال".

"كما تؤكد الجزائر, يضيف ذات المصدر, على تضامنها الكامل مع دولة سوريا الشقيقة وحرصها على سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الترابية".

المصدر : وأج