رحيل الممثل الاذاعي محمد جغافلية عن عمر يناهز الـــ 60 سنة

علم اليوم الاربعاء من جمعية أضواء السينمائية ، أن الممثل محمد جغافلية قد توفي اليوم عن عمر يناهز ال60سنة بعد معاناة طويلة مع المرض.

وعرف الفقيد بأعماله المتنوعة إلى جانب الإبداعات الإذاعية حيث مثل في عدة أعمال مسرحية كانت تنتجها الاذاعة الوطنية رفقة نجوم الاثير على غرار الممثلات نوال زعتر و فريدة كريم و ليندة ياسمين و ايضا الفنان و المذيع مراد زيروني .

شارك محمد جغافلية في أعمال كمسرحية ممثلا و كاتب نص عمل كثيرا مع المسرحي باديس فضلاء .

كما كانت له ايضا اسهامات في أعمال درامية بالتلفزيون من بينها فيلمي "ايادي الورد"للمخرج عمر لقام حيث مثل و كتب السيناريو كما كتب أيضا سيناريو و حوار فيلم "احلام في الظلام" لنفس المخرج .ستشيع جنازة المرحوم ظهر غد الخميس بمقبرة براقي حيث مقر سكناه .