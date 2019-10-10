ودية الجزائر-ج.الكونغو الديموقراطية: الخضر من أجل تأكيد مستواهم الحالي قبل الاختبار الجدي أمام كولومبيا

بعد مرور حوالي شهر عن فوزه وديا على منتخب البنين بالجزائر(1-0)، يستأنف المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، نشاطه هذا الخميس، من خلال مواجهة ودية اخرى يختبر فيها قدراته الحالية امام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مواجهة مقررة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (الجزائر) ابتداء من الساعة الـ 45ر20سا .

وستكون هذه المقابلة، متبوعة بعد خمسة ايام فقط، بودية أخرى ضد منتخب كولومبيا القوي، المقررة يوم 15 اكتوبر الجاري بملعب بيار موروي بمدينة ليل الفرنسية ابتداء من الساعة (00ر20 سا بتوقيت الجزائر)، والتي ستكون بمثابة اختبار حقيقي قبل خوض الخضر لغمار تصفيات كاس امم افريقيا 2021.

وعليه، يتعين على رفاق القائد محرز قبل التفكير في تحقيق نتيجة ايجابية ضد منتخب كولومبيا الذي يقوده المدرب البرتغالي كارلوس كايروز تأكيد مستواهم الجيد حاليا بالفوز على منتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية هذا الخميس و من ثم مواصلة سلسلة الانتصارات و النتائج الايجابية، باعتبار أن كتيبة الناخب الوطني تبقى على وتيرة جيدة يعكسها بوضوح عدم تسجيل المنتخب لأي هزيمة في المقابلات ال14 الاخيرة .

و بخصوص هاته المواعيد الودية أكد جمال بلماضي :"ان الفرصة امامنا اليوم للعب مواجهتين وديتين و يتعين على اللاعبين اظهار قدراتهم و اثبات أحقيتهم بأخذ مكانهم كأساسيين في التشكيلة (...) المساحة ستكون متاحة لي لإعطاء الفرصة للجميع، والعمل على اشراك اكبر عدد ممكن من اللاعبين في هاتين المقابلتين الوديتين ".

وتحسبا لهاتين المواجهتين، وجه الناخب الوطني، بلماضي الدعوة ل23 لاعبا ينشطون جميعهم بالخارج، في تشكيلة عرفت عودة لاعبين اثنين هما المدافع الياس حساني (نادي اردا كرجاني البلغاري) و ايوب علد اللاوي (ناديسيون السويسري).

وبالمقابل،عرفت التشكيلة غياب كل من آدم وناس (نيس/فرنسا) و أندي ديلور (مونبوليي/فرنسا) بسبب الاصابة .

وتعد هذه المقابلة الودية السادسة التي يواجه فيها المنتخب الوطني منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يحتل حاليا المركز ال55 في ترتيب الفيفا،و قد اسفرت هذه المواجهات السابقة عن فوز الجزائر في اثنتين(2) مقابل ثلاثة (3) تعادلات. ويعود آخر لقاء بين التشكيلتين الى سنة 2008 في مقابلة ودية لعبت بفرنسا و انتهت بنتيجة التعادل ب(1-1) .

وبدوره، سيحرص منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية،- المحروم من خدمات كل من مدافعه لوينداما نيكاديو ولاعب وسط الميدان الدفاعي مرفاي بوب بوكادي بسبب الاصابة-، الى تحقيق انطلاقة جيدة تحت قيادة مدربه الجديد كريستيان نسينغي بيمبي الذي خلف على راس العارضة الفنية للمنتخب المدرب السابق فلوران ايبانج الذي استقال من منصبه مباشرة بعد نهائيات كاس امم افريقيا 2019، التي انتهى فيها مشوار المنتخب الكونغولي في الدور الثمن نهائي على يد مدغشقر ب(2-2 و بضربات الجزائر 4-2 ) .

وتجدر الاشارة في الاخير ان هاتين المواجهتين الوديتين ستكونان، بمثابة المحطة الاعدادية الاخيرة للخضر في سنة 2019، قبل خوض غمار المنافسة القارية من خلال الجولتين الاولى و الثانية من تصفيات دورة 2021 ، المقررة لشهر نوفمبر المقبل و التي سيستقبل فيها الخضر منتخب زامبيا و يتنقل بعدها الي غابورون لمواجهة بوتسوانا .