مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا عاجلا اليوم لبحث الوضع في سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي هذا الخميس اجتماعا عاجلا لبحث الوضع في سوريا بعد أن شنت تركيا عملية عسكرية شمالي سوريا.

وقال جيري ماتجيلا سفير جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة الذي يتولي رئاسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر للصحفيين الأربعاء "أحاول ترتيب اجتماع صباح الخميس لبحث الوضع في سوريا."

وأوضح أن الاجتماع يمكن أن يتضمن مشاورات مغلقة أو نقاشا مفتوحا في غرفة مجلس الأمن. وأكد "نحن الآن في مرحلة (التحضير) لأنني تلقيت توا طلبا من بعض الأعضاء بشأن الحاجة إلى عقد اجتماع."

وقال دبلوماسيون إن الاجتماع بشأن سوريا جاء بناء على طلب من دول الاتحاد الأوروبي الخمس في مجلس الأمن: بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا.

يأتي هذا الطلب بعد أن شنت تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردي على الحدود التركية -السورية .

و من قبل دعا ماتيجلا تركيا الى ضبط النفس و "حماية المدنيين" بعد الإعلان عن تدخل عسكري تركي على الحدود السورية صد وحدات حماية الشعب .

وفي حديثه أمام الصحافة قبل بداية اجتماع مخصص لجمهورية الكونغو الديمقراطية أعرب الدبلوماسي الجنوب إفريقي عن الأمل في إمكانية عقد اجتماع لمجلس الأمن قريبا جدا .

و كان الرئيس التركي طبي رجب أردوغان أعلن في وقت سابق أمس عن بداية تدخل عسكري ضد الميليشيا الكردية وحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة "مجموعة إرهابية".

و أعربت عدة دول و منظمات دولية عن قلقها عقب الإعلان عن التدخل العسكري التركي على الحدود التركية-السورية داعية إلى تسوية سياسية للازمة "السورية" و إلى "وقف كل عمل يمكن ان يخلف خسائر بشرية ".