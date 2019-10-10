زرواطي للإذاعة: غلق 300 مؤسسة صناعية لم تحترم شروط البيئة

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي عن إغلاق أزيد من 300 مؤسسة صناعية خلال العام الجاري لعدم احترمها لشروط البيئة.

وأوضحت الوزيرة في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الخميس، أن فرق التفتيش التابعة للقطاع تحرص في جميع لقاءاتها بمسؤولي المؤسسات الصناعية على تنبيه هؤلاء بضرورة التقيد بشروط البيئة من خلال تجديد المصافي وتطهير المصبات "فما الداعي من حماية 200 عائلة بينما تهدد حياة الآلاف على مر السنوات" تقول قبل أن تضيف أن عملية المراقبة، التي تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أفضت إلى غلق أزيد من 300 مؤسسة صناعية لعدم إحترامها شروط حماية البيئة.

من جهة أخرى كشفت وزيرة البيئة عن عزم الوزارة تجهيز نحو 2500 مدرسة بأجهزة الفرز الإنتقائي والتسميد الطبيعي بهدف بناء جيل كامل ينهض على الطرق الصحيحة في التسيير والتعامل مع النفايات، مشيرة إلى أنه بات من الضروري الرفع من قيمة النفايات التي لا يجب أن تترك مهملة ويجب تحسين أداء تسيير النفايات على مستوى البلديات وتمكينها ماديا لاقتناء الشاحنات ووضع مخططات توجيهية لتسييرها.

و أبرزت أهمية التحسيس بأهمية التسيير الجيد للنفايات قبل الانتقال لعملية الردع مؤكدة " عندما يتم إعداد ورقة طريق صحيحة للنهوض باقتصاد النفايات، فحينها يمكن الذهاب لخطوة الردع. لكن في الوقت الراهن الردع الحقيقي يتمثل في الدفع عن طريق التحسيس والإعلام للفرز الإنتقائي داخل الأحياء وداخل المدارس حيث سيتم، في هذا الإطار، تجهيز 2500 مدرسة بجميع الأجهزة الخاصة بالفرز الإنتقائي والتسميد الطبيعي بهدف بناء جيل كامل ينهض على الطرق الصحيحة في التسيير والتعامل مع النفايات

كما ثمنت قانون المالية 2020 يرفع من الرسوم على البيئة من اجل الدفع للمحافظة على البيئة على حد تعبيرها.