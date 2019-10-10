هدام يؤكد التزام الدولة بضمان معاشات التقاعد واستمرار منظومة الضمان الاجتماعي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, تيجاني حسان هدام, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, التزام الدولة بضمان معاشات التقاعد واستمرار منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة, وذلك "مهما كانت الظروف".

وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش لقاء حول زراعة الكبد عند الأطفال, أن "الدولة ملتزمة بشكل تام وكامل بضمان معاشات التقاعد وبضمان استمرار منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة, مهما كانت الظروف", مؤكدا أن هذا الالتزام "نابع من المبادئ الاجتماعية للدولة".

وفي نفس السياق, ذكر الوزير أن المنظومة الوطنية للتقاعد تعرف منذ سنوات "صعوبات مالية كبيرة", مشيرا إلى أن استمرار صب معاشات التقاعد منذ 2017 بشكل عادي تم بفضل "الدعم المالي للدولة".

وأضاف أن "هذه الوضعية الصعبة تستوجب بالتأكيد إصلاحات على المدى المتوسط والبعيد لحماية التوازنات المالية لهذه المنظومة واستمرار أداءاتها لفائدة الأجيال القادمة". مشددا على أن هذه الإصلاحات لن تكون على المدى القريب لكن ستكون في السنوات القادمة.

وأكد هدام أن الوزارة أطلقت خلال الأشهر الماضية مشاورات وورشات تفكير مع الخبراء ومختلف الشركاء والمتدخلين المعنيين بهذا الموضوع (منظومة التقاعد), الذي يستلزم - ما قال- "نقاشا وطنيا لإيجاد الحلول المناسبة والممكنة".

وفي إطار هذا المسعى, كشف الوزير عن جلسات وطنية حول الضمان الاجتماعي سيتم عقدها خلال شهر نوفمبر القادم لتوسيع النقاش مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني بمشاركة خبراء من داخل الوطن وخارجه.