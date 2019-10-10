بولخراص: الجزائر تعكف على الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة

أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص اليوم الخميس بكاب تاون أن الجزائر تعكف على الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة و ذلك من اجل التحضير بشكل أفضل للانتقال الطاقوي و التحرر تدريجيا على المدى المتوسط و الطويل من التبعية للمحروقات.

و أوضحت الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز في بيان لها أن السيد بولخراص الذي هو كذلك رئيس اللجنة الجزائرية للطاقة قد أدلى بهذا التصريح خلال دورة خصصت للنمو الطاقوي في إفريقيا و تم تنشطيها بمناسبة أشغال الندوة الإفريقية حول النفط و الطاقة و التي شارك فيها بكاب تاون.

كما أعطى الرئيس المدير العام لسونلغاز في مداخلته الافتتاحية نبذة عن التحديات التي رفعتها الجزائر و التي سمحت لها ببلوغ نسبة 99 %من تعميم الكهرباء و نسبة 62 % من الربط بالغاز الطبيعي مما يضع البلد "في أفضل المراتب في العالم في مجال توفير الطاقة".

و أضاف انه بالنظر إلى أهمية القدرات في مجال الطاقة الشمسية في الجزائر و شساعة مساحتها فان الانتقال الطاقوي الوطني المنتهج يتمحور حول تطوير الطاقات المتجددة ضمن مكونين: الأول طاقوي و الآخر صناعي.

و تابع يقول انه يرتكز أيضا على النجاعة الطاقوية سيما عبر "تهجين" محطات الديزل للشبكات المعزولة بجنوب البلاد مع اللجوء إلى الطاقة الشمسية و الهوائية مما سيسمح بتقليص استهلاك المازوت في المحطات و الوقود المستعمل لنقله.

كما أكد أن سونلغاز تقوم حاليا بانجاز أكثر من 50 ميغاواط من الطاقات المتجددة من اجل تهجين المحطات الكهربائية التي تعمل بالمازوت.

أما على الصعيد الإقليمي فقد أشار الرئيس المدير العام إلى المشاريع الكبرى الخاصة بالربط الكهربائي مع بلدان المغرب العربي و طموح سونلغاز أيضا لدراسة و الاستفادة من جميع الفرص الجديدة في مجال الاستثمار و الأعمال في إفريقيا.

و أضاف السيد بولخراص انه "فضلا عن مشاريع الربط الكهربائي، فإننا نأمل في توسيع اكبر لشراكتنا نحو إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء حيث قمنا بتطوير الخبرة التي يمكن مشاطرتها من خلال شراكات في مجال التكوين و الدراسات و كذا في انجاز الشبكات الكهربائية و الغازية سيما في إطار التزويد بالكهرباء في المناطق الريفية و توزيع الغاز عبر القنوات".

في هذا السياق أوضح ذات المسؤول أن "تحسين الاستفادة من الطاقة في إفريقيا أصبح ممكنا جدا بفضل الشبكات المصغرة من الحجم الصغير التي قمنا بتطويرها بنجاح في المناطق التي يصعب الوصول إليها في الجزائر.

كما أكد أن الجزائر أحرزت "تقدما كذلك في صناعة التجهيزات على غرار التوربينات الكهربائية ذات القدرة الصغيرة و الكبيرة و أنظمة المراقبة و التحكم و مولدات التيار البديل و المحولات و العوازل و قطع الغيار و غيرها و كذلك في مجال الهندسة و التموين و الانجاز و الهندسة التفصيلية".

و قد استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز على هامش الندوة من قبل وزير المناجم و المحروقات بغينيا الاستوائية غابريال أم.اوبيانغ ليما.

و تحادث الجانبان -حسب ذات البيان- حول "فرص الأعمال سيما تلك المتعلقة بإمكانيات انجاز شبكات كهربائية و غازية و كذا القدرات الخاصة بإنجاز دراسات و مخططات توجيهية للربط بالكهرباء و الغاز".

في هذا الصدد أعرب الرئيس المدير العام لسونلغاز و رئيس اللجنة الجزائرية للطاقة عن إرادة سونلغاز في "التوسع بشكل اكبر في السوق الإفريقية مبرزا الخبرة و الخدمات التي يمكن لسونلغاز أن تقدمها بالنظر إلى المستوى العالي الذي بلغته في مجال الإدماج الوطني".

كما تطرق السيد بولخراص إلى الخبرة الجزائرية في مجال الهندسة و الدراسات و تطوير الشبكات الكهربائية و الغازية و صناعة التجهيزات و أنظمة المعلومات و التكوين.

و خلص بيان المؤسسة في الأخير إلى التأكيد بان الرئيس المدير العام لسونلغاز قد التقى بذات المناسبة و تحادث مع رؤساء مدراء عامين و مسؤولين سامين و مهنيين في الشركات و الصناعات الكهربائية و الغازية التي تعمل بإفريقيا من اجل دراسة فرص الشراكة حول أربع محاور تتعلق بالخبرة و الخدمات و التجهيزات و الطاقة.

المصدر : وأج