الجزائر تقتني 5ر2 مليون جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية

أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، محمد ميرواي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ، عن اقتناء 5ر2 مليون جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية 2019 - 2020 ، مشيرا أن حملة التلقيح التي ستنطلق في نهاية أكتوبر الجاري أو بداية نوفمبر القادم.

وأوضح السيد ميرواي في رده على سؤال لـــ "وأج" على هامش اجتماع خصص لتشخيص وضعية قطاع الصحة على مستوى ولاية الجزائر بحضور الوالي عبد الخالق صيودة أنه "في إطار حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية 2019 - 2020 التي ستنطلق نهاية شهر أكتوبر الجاري أو بداية نوفمبر القادم، تم اقتناء 5ر2 مليون جرعة من اللقاح يرتقب وصولها إلى الجزائر قريبا سيتم توزيعها على مستوى الهياكل الصحية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني".