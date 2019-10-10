الجزائر ستشارك بالقاهرة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول التطورات في سوريا

أفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر ستشارك السبت المقبل في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية المخصص لدراسة التطورات الأخيرة في سوريا .وسيمثل الجزائر في هذا الاجتماع ، الذي سينعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، رشيد بلادهان.

وكانت الجزائر قد أعربت أمس الأربعاء عن تتبعها ب"انشغال بالغ" للأحداث "الخطيرة" الحاصلة في شمال سوريا، مجددة "رفضها المبدئي القاطع" المساس بسيادة الدول في جميع الظروف والأحوال و مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة سوريا الشقيقة وحرصها على سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الترابية".

وللتذكير، فانه بناء على طلب مصر وبتأييد عدة دول، تقرر أمس الأربعاء عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيخصص لبحث تداعيات التدخل التركي في شمال شرق سوريا.

المصدر : وأج