تيجاني هدام يكشف عن برمجة جلسات وطنية لبحث عدة إصلاحات تتعلق بمنظومة التقاعد

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، تيجاني حسن هدام ، اليوم الخميس ، على هامش لقاء حول زراعة الكبد عند الأطفال عن برمجة جلسات وطنية لبحث عدة إصلاحات تتعلق بمنظومة التقاعد .

أين قال في ميكروفون الإذاعة الجزائرية :" انه خلال الأشهر الفائتة قد أطلقت وزارته مشاورات و ورشات تفكير مع خبراء ومختلف الشركاء . ولما يتم الانتهاء من هذا المسعى نتجه إلى عقد جلسات وطنية تحت إشراف الوزير الأول في أواخر شهر نوفمبر لتوسيع النقاش .

وأكد الوزير بان هذه المشاورات هي مجرد مقترحات ستقدم للحكومة ، ثم منها تعرض للنقاش العام من اجل تحقيق إجماع وطني حول الحلول الممكنة ، وهذه الإصلاحات – يضيف الوزير لن تكون على المدى القريب .

المصدر : الإذاعة الجزائرية