17 ألف حالة سرطان جديدة سجلت على مستوى 13 ولاية في 2017

10/10/2019 - 21:58

أكثر من 17 ألف حالة سرطان جديدة سجلت على مستوى 13 ولاية   حسب إحصائيات 2017 لها تغطية صحية تقدر بــ93 بالمائة .

 وأرجعت البروفيسور حمودة دوجة المختصة في الأورام السرطانية  هذا الارتفاع إلى تحسن المستوى المعيشي .

من جهتهم أوضح المشاركون في اليوم الدراسي أن الأرقام تبقى نسبية في ظل غياب نظام شامل يمس كامل التراب الوطني يحصي كل المرضى .

كما حذر المختصون من ارتفاع نسبة سرطان الثدي عند المرأة وسرطان البروستات عند الرجال ليبقى الكشف المبكر أحسن حماية ووقاية .

المصدر : الإذاعة الجزائرية

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