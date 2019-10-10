17 ألف حالة سرطان جديدة سجلت على مستوى 13 ولاية في 2017

10/10/2019 - 21:58
صحة, طب
أكثر من 17 ألف حالة سرطان جديدة سجلت على مستوى 13 ولاية حسب إحصائيات 2017 لها تغطية صحية تقدر بــ93 بالمائة .
وأرجعت البروفيسور حمودة دوجة المختصة في الأورام السرطانية هذا الارتفاع إلى تحسن المستوى المعيشي .
من جهتهم أوضح المشاركون في اليوم الدراسي أن الأرقام تبقى نسبية في ظل غياب نظام شامل يمس كامل التراب الوطني يحصي كل المرضى .
كما حذر المختصون من ارتفاع نسبة سرطان الثدي عند المرأة وسرطان البروستات عند الرجال ليبقى الكشف المبكر أحسن حماية ووقاية .
المصدر : الإذاعة الجزائرية