17 ألف حالة سرطان جديدة سجلت على مستوى 13 ولاية في 2017

أكثر من 17 ألف حالة سرطان جديدة سجلت على مستوى 13 ولاية حسب إحصائيات 2017 لها تغطية صحية تقدر بــ93 بالمائة .

وأرجعت البروفيسور حمودة دوجة المختصة في الأورام السرطانية هذا الارتفاع إلى تحسن المستوى المعيشي .

من جهتهم أوضح المشاركون في اليوم الدراسي أن الأرقام تبقى نسبية في ظل غياب نظام شامل يمس كامل التراب الوطني يحصي كل المرضى .

كما حذر المختصون من ارتفاع نسبة سرطان الثدي عند المرأة وسرطان البروستات عند الرجال ليبقى الكشف المبكر أحسن حماية ووقاية .

المصدر : الإذاعة الجزائرية