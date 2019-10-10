أول تعثر للخضر بعد كان 2019 بطعم التعادل امام منتخب الكونغو

تعادل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم أمام جمهورية الكونغو الديموقراطية بنتيجة هدف لمثله (1-1) وسجل الهدفان خلال مجريات الشوط الأول (1-1) مساء الخميس ، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ، في مباراة ودية تحضيرية تحسبا للمواعيد الرسمية المقبلة.وافتتح المنتخب الجزائري باب التسجيل عبر اللاعب إسلام سليماني في الدقيقة السادسة، قبل أن يعدل الضيوف الكفة بفضل اللاعب باكامبو في الدقيقة الـــ 25.

وسجل الأهداف للمنتخب الوطني الجزائري الهداف سليماني في الدقيقة الــ (د6) فيما سجل الهدف لمنتخب ج.الكونغو الديمقراطية اللاعب باكامبو في الدقيقة الــ 25 من الشوط الأول .

وكانت بداية المنتخب الجزائري -الذي عرف دخول بعض الأسماء الجديدة- قوية، حيث حاول بسط سيطرته على الضيوف منذ الثواني الأولى من خلال القيام بحملات هجومية بنية افتتاح باب التسجيل.

وتمكن المنتخب المضيف من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول عبر مهاجم نادي موناكو (الرابطة الأولى الفرنسية)، إسلام سيلماني، والذي يرفع بالمناسبة رصيده من الأهداف مع ''الخضر'' إلى الــ 30، خلف الدولي السابق، عبد الحفيظ تاسفاوت، الذي يملك 36 هدفا في رصيده بالألوان الوطنية.

ورغم تقدم أصحاب الضيافة في النتيجة، إلا وأن منتخب ج.الكونغو الديمقراطية أبدى رغبته في تعديل الكفة من خلال خلق بعض الفرص السانحة للتهديف، والدليل على ذلك فرصة اللاعب كاكيتا الذي كان قريب من الوصول إلى شباك عز الدين دوخة في الدقيقة ال19.

واصل الضيوف لعب الهجوم والذي أثمر بهدف التعادل عبر رأسية اللاعب باكامبو في الدقيقة ال25.

وكادت جمهورية الكونغو الديموقراطية - التي أقصيت من الدور الثاني في كأس أمم إفريقيا 2019- من إضافة الهدف الثاني لولا تدخل الدفاع في الوقت المناسب.

بعد بداية الشوط الثاني، حاول المنتخب الجزائري السيطرة على مجريات اللقاء ولكن دون الوصول لمبتغاه حيث أبدى الخط الخلفي للضيوف صلابة دفاعية كبيرة.

أحدث الناخب الوطني جمال بلماضي العديد من التغييرات خلال الشوط الثاني، بإقحام بعض الأسماء على غرار محرز، بلايلي وعطال من أجل تغيير مجريات اللعب وتسجيل الهدف الثاني، ولكن كل محاولات أبطال إفريقيا باءت بالفشل. و حاول محرز ورفقائه خلق بعض الفرص ولكن دفاع الخصم كان بالمرصاد ولم يترك المجال لأصحاب الديار لهز شباك حارسهم مجددا.

ومن جهته، لعبت ج.الكونغو الديموقراطية بأريحية مع صلابة دفاعية كبيرة وتركيز عالي بنية مباغتة الخصم وإضافة الهدف الثاني.وواصل لاعبو المدرب كريستيان نسينغي بيمبي في بناء اللعب ولكن كان من الصعب خداع الدفاع الجزائري إلى غاية صافرة الحكم النهائية.

و يعد هذا التعادل ، بمثابة التعثر الأول داخل الديار للناخب الوطني جمال بلماضي منذ توليه مهمة قيادة العارضة الفنية خلفا للمدرب السابق، رابح ماجر.

يذكر أن هذه المقابلة الودية ستكون متبوعة بعد خمسة أيام فقط بودية أخرى ضد منتخب كولومبيا القوي المقررة يوم 15 أكتوبر الجاري بملعب بيار موروي بمدينة ليل الفرنسية ابتداء من الساعة (00ر20 سا بتوقيت الجزائر)، والتي ستكون بمثابة اختبار حقيقي قبل خوض الخضر لغمار تصفيات كاس أمم إفريقيا 2021.



المصدر : وأج