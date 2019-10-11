رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يفوز بجائزة نوبل للسلام

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي, آبي أحمد, اليوم الجمعة, بجائزة نوبل للسلام لعام 2019.

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية منح الجائزة لرئيس الوزراء الإثيوبي تقديرا لجهوده في إقرار السلام مع إريتريا.واستعادت إثيوبيا وإريتريا علاقاتهما في يوليو عام 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت سنوات.

وتبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية (أي ما يعادل حوالي 900 ألف دولار), وسيتم تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر المقبل.

وتمنح جائزة نوبل للسلام, وهي إحدى الجوائز الخمس التي أوصى بها ألفريد نوبل, سنويا في العاصمة النرويجية أوسلو في العاشر من ديسمبر من قبل اللجنة النرويجية لجائزة نوبل.

ويتم اختيار المترشحين للجائزة من قبل هيئة يعينها البرلمان النرويجي وذلك حسب وصية نوبل نفسه, والذي أوصى أيضا بأن تمنح الجائزة للذين "قاموا بأكبر قدر أو أفضل عمل للتآخي بين الأمم، من أجل إلغاء أو تخفيض الجيوش الدائمة ومن أجل الحفاظ على السلام وتعزيزه.