فيلما "ابو ليلى "و 143 شارع الصحراء "في المنافسة الرسمية لمهرجان ببلفور بفرنسا

﻿يشارك الفيلمان الروائيان الطويلان "ابو ليلى" لامين سيدي بومدين و"143 شارع الصحراء " لمخرجه حسن فرحاني في المنافسة الرسمية للطبعة ال34 لمهرجان بلفور بفرنسا المقررة من 18 الى 25 نوفمبر الجاري حسب ما علم من المنظمين .

ويتناول فيلم "أبو ليلى"(140 دقيقة) و هو إنتاج جزائري فرنسي قطري سنوات الإرهاب في التسعينيات من القرن الماضي من خلال قصة الشابين سمير(سليمان بن نواري) و لطفي (اليأس سالم) يقومان بمطاردة الإرهابي الخطير "أبو ليلى" عبر الصحراء .

ويستكشف هذا الفيلم اثرالعنف و الصدمات التي يتركها الإرهاب في عمق المجتمع.فيلم "ابوعلي "الذي عرض في ماي الماضي بمهرجان "كان" الفرنسي في فئة " أسبوع النقد" هو أول فيلم طويل للمخرج أمين سيدي بومدين الذي سبق و أن قدم شريطين قصيرين " غدا الجزائر" و " الجزيرة" .كما الفيلم عرض مؤخرا في مهرجان سرايفو (بوسنة و الهرسك.

أما فيلم "143 شارع الصحراء " لحسن فرحاني فقد قدم عرضه الأولي العالمي في الطبعة ال72 لمهرجان لوكارنو (سويسرا)حيث فاز بجائزة أحسن مخرج ناشئ " و أيضا جائزة "لجنة تحكيم أصاغر" .

و يرصد هذا الفيلم و هو إنتاج جزائري فرنسي قطري على مدى 100 دقيقة قصة مليكة التي تدير مطعما متواضعا على طريق صحراوي مقفر في الجنوب الجزائري، تخدم من خلاله المسافرين من سائقي الشاحنات والباحثين عن المغامرات وعابري السبيل، وهو أول تجربة في الفليم الطويل للمخرج الشاب الذي سبق وان تألق فيلمه الوثائقي الطويل في "راسي رومبوان" ( 2016 )ونال إعجاب الجمهور والنقاد و توج في عدة محافل .

و قد توج فيلم "143شارع الصحراء "ا لذي عرض لاول مرة في اوت الماضي في مهرجانين في بمصر و في كوريا الجنوبية .

و يذكر ان مهرجان بلفور الذي انشىء في 1986 مخصص للسينما الشباب المجدد و المستقل و ادرج المظمون في هذه الطبعة الـ34 فئة خاصة بالأفلام القصيرة و المتوسطة .