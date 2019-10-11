﻿45 ألف شخص قاموا بأداء صلاة الجمعة بمسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال التعسفية

أدى نحو 45 ألف شخص صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس رغم إجراءات الاحتلال الاسرائيلي التعسفية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن المصلين بدأوا بالتوافد إلى المسجد الأقصى منذ الساعات الاولى من صباح اليوم..مضيفة أن الاحتلال شدد من إجراءاته التعسفية عند بوابات المسجد المبارك.

وكانت قوات الاحتلال نشرت عناصرها في الشوارع المحيطة بالبلدة القديمة في القدس، ومنعت وصول الشبان إلى المسجد الأقصى.

من ناحية اخرى أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالاختناق، اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية /كفر قدوم/ السلمية الأسبوعية ، شرق قلقيلية بالضفة الغربية ، المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة السلمية بعد اطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والصوت، مما أدى لإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا، يذكر أن شابا فلسطينيا أصيب في وقت سابق اليوم، برصاص جيش الاحتلال جنوب غرب جنين في الضفة الغربية.

المصدر : واج