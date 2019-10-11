﻿إصابة أزيد من 30 فلسطينيا في مسيرات العودة بقطاع غزة

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين المشاركينلفي المسيرات الأسبوعية على حدود قطاع غزة هذا الجمعة، بعدما تم قمعهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت مصادر طبية ، بإصابة 31 فلسطينيا، منها 12 بالرصاص الحي ، فيلفعاليات الجمعة الـ 78 من مسيرات" العودة وكسر الحصار" السلمية.

وبدأ الالاف من الفلسطينيين بالتوافد، عصر الجمعة على مخيمات العودة وكسر الحصار، للمشاركة في الجمعة ال 78 للمسيرات والتي تحمل عنوان "جمعة أطفالنا الشهداء".

ووصل الفلسطينيون إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة تلبية لدعوة من الهيئة العليا للمسيرات والتي طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بإدانة جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأطفال سواء قتلهم بدم بارد أو اعتقالهم وملاحقتهم.

ويشارك الفلسطينيون منذ 30 مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف ووحشية ، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، مما أدى لمقتل 334 مواطنا منهم 16 منهم احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألف أخر.

المصدر : واج