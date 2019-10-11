البطولة الوطنية لكرة اليد أكابر : حامل اللقب شباب برج بوعريريج ينهزم أمام مولودية باتنة

انطلقت هذا الجمعة فعاليات البطولة الوطنية لكرة اليد أكابر رجال لحساب القسم الممتاز، وميزة هذه الخرجة الأولى في البطولة الانهزام الذي مني به حامل اللقب شباب برج بوعريريج أمام ندّه مولودية باتنة العائد إلى حظيرة الكبار بنتيجة 26 – 25 .

وأسفرت الجولة الأولى التي تنشطها مجموعتان هذه النتائج .

المجموعة "أ":

ترجي أرزيو - وفاق عين التوتة 23 – 25

مولودية باتنة - ش.برج بوعريرج 26 - 25

شبيبة الساورة – مولودية سعيدة 23 - 23

هلال شلغوم العيد - اتحاد ورقلة 24 – 22

المجموعة "ب":

مولودية واد تليلات - المجمع البترولي 25 – 31

مستقبل تاجنانت - شباب براقي 23 – 18

شبيبة سكيكدة - شباب ميلة 23 – 22

أولمبي الوادي - أولمبي عنابة 23 – 28

المصدر : وأج