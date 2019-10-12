رئاسيات 12 ديسمبر : 139 راغبا في الترشح وانطلاق عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية هذا السبت

بلغ عدد الراغبين في الترشح لرئاسيات ال12 ديسمبر ممن استلموا الاستمارات 139 راغبا في الترشح هذا ما أكده علي ذراع المكلف بالاعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في اتصال للقناة الأولى، فيما يتواصل تنصيب السلطة لمندوبياتها الولائية تزامنا و انطلاق عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية المبرمجة هذا السبت.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس في بيان لها، عن فتح "المراجعة الدورية" للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري، في خطوة تأتي "استجابة للطلب الملح" للمواطنين الشباب لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.

و جاء في البيان أنه و "عملا بأحكام القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتين 14 و15منه، تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنه تقرر فتح المراجعة الدورية للقوائم الإنتخابية تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 17 أكتوبر 2019''.

و يأتي هذا القرار، مثلما أوضحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، "استجابة للطلب الملح من المواطنين الشباب للتسجيل في القوائم الانتخابية وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري".