صالون-توظيف...توافد كبير على تظاهرة "ديجيتال جوب داي" بالعاصمة

عرفت الطبعة الثانية للتوظيف في المهن الرقمية "ديجيتال جوب داي" المنظمة هذا السبت بالحظيرة التقنية لسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) والمخصصة للتوظيف في هذه المهن توافدا كبيرا للجمهور خاصة الشباب أصحاب الشهادات.

ومنذ افتتاح الصالون توجه عشرات الشباب المتخرجين من مؤسسات التكوين المهني وطلبة ومتربصين وبطالين نحو مؤسسات قطاعية ومؤسسات ناشئة وبنوك مشاركة في هذه التظاهرة بحثا عن مختلف المواصفات المهنية.

وأكد عبد الحكيم بن ساولة، مدير الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية المبادرة بتنظيم هذه التظاهرة أن"ديجيتال جوب داي تتطلع لتصبح فضاء يمكن الشباب من الإطلاع على مختلف عروض التشغيل في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال والرقمنة".

كما اضاف أنه خلافا للطبعة الأولى "عبر أكثر من 5000 شخص يبحثون عن فرص عمل، عبر الانترنيت، عن نيتهم في المشاركة في هذا الحدث الذي يندرج في اطار نشاطات وكالته التي تهدف الى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال الرقمنة".

و يسمح هذا الصالون لطالبي الشغل بالالتقاء بالقائمين على التوظيف المحتملين وبالاطلاع على حاجيات السوق قصد التحضير بشكل أفضل وإغتنام فرص توظيف، حسبما علم لدى المؤسسة الناشئة نيت بي أوبن بريم، المشاركة في تنظيم هذا الحدث.

ورافق هذا الصالون برنامجا مكثفا من النشاطات من خلال تدريبات قدمت مجانا للجمهور اضافة الى سلسلة من الندوات والورشات حول مختلف المواضيع منها "الخدمات الرقمية والتقنية للبحث عن وظيفة"و"التسويق والاتصال الرقمي"و"مدخل لمهن انترنيت الاشياء"و"دور مسؤولي الموارد البشرية في التحويل الرقمي للمؤسسات".

ويذكر أن الطبعة الاولى لسنة 2018 استقبلت حوالي أربعين مؤسسة ونظمت ما لا يقل عن 90 عملية تدريب و ورشات مع ايداع أكثر من 600 سيرة ذاتية في نهاية هذه التظاهرة.