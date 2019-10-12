تجديف - الدورة المؤهلة للأولمبياد : تأهل آيت داود وبودينة الى الالعاب الاولمبية- 2020

إقتطع الجدافان، كمال آيت داوود وسيدي علي بودينة هذا السبت، تأشيرة التأهل الى الالعاب الاولمبية-2020 بطوكيو، عقب فوزهما بسباق 2000 م سكيف ( رجال) خفيف الوزن في اطار الدورة التأهيلية اليوم السبت بالمجرى الدولي للبحيرة بتونس.

وتجاوز الثنائي الجزائري ، نظيرهما التونسيين، غيث القادري ومحمد خليل المنصوري، بينما حل المصريان محمد كوتا واحمد عبد العال في المركز الثالث.

وجدير بالذكر، أن سيد علي بودينة ، شارك في الالعاب الاولمبية 2016 بريو دي جانيرو في مسابقة الفردي.

ووصل بودينة الى الدور ربع النهائي (سكيف).

عند السيدات، كانت خيبة الامل كبيرة عند امينة روبة ونوال شيالي, المقصيتين من موعد طوكيو بعد، نيلهما للمرتبة الثانية في سباق 2000م - سكيف بينما فازت التونسيتان، نور الهدى الطيب وخديجة الكريمي بالمسابقة وحلّت المصريتان سارة بركة وهدى منصور في المرتبة الثالثة.

وفي سباق 2000 م سكيف فردي، حصلت الجزائرية نهاد ين شادلي على المركز الثاني ، فيما توجت به، الناميبية مايك ديكمان وعاد الصف الثالث الى الزيمبابوية ليبين ديكنس .

وأكدت الاتحادية الدولية للكانوي كياك في وقت سابق، تأهل الجدافة الجزائرية آميرة خريس لاولمبياد- 2020 بطوكيو في مسابقة 1كلم 200م .

وبخصوص تصفيات الالعاب البارلمبية (رجال)، ضمن تأهله، النيجيري كينغسلاي اوكوروافور, بعد حلوله في المركز الاول، أمام التونسي ماهر الرحماني والسوداني عبد العزيز محمد، في حين عادت البطاقة المؤهلة لدى السيدات للكينية ازيا سورورو التي تقدمت في جدول الترتيب العام على النيجيرية ماري الايود والتونسية لبنى جردي.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية