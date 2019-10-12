أصابة أربعة أشخاص بجروح في حادث سقوط سيارتهم بوادي الحراش

أصيب أربعة أشخاص بجروح اليوم السبت في حادث سقوط سيارتهم بوادي الحراش بالجزائر العاصمة، حسبما أفادت به الحماية المدنية.

وأوضح الملازم الاول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر في تصريح لـ/وأج انه سجل في حدود الساعة الثانية والنصف من زوال اليوم على مستوى الطريق الإجتنابي الشمالي للعاصمة سقوط سيارة من جسر وادي الحراش، ما خلف إصابة أربعة أشخاص كانوا على متن المركبة.

وقال المصدر انه لم يتم تسجيل لحسن الحظ اي وفيات اثر هذا الحادث, في حين تم التدخل من قبل اعوان الحماية المدنية لإسعاف ونقل الجرحى نحو مستشفى سليم زميرلي للتكفل بهم.

وتم تسخير شاحنتي إطفاء وسيارتي إسعاف خلال عملية التدخل، يضيف الملازم بن خلف الله.

المصدر : واج