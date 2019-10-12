لوكال : ﻿تخصيص أكثر من 17 مليار دج لرفع التجميد على مشاريع بالجنوب والهضاب العليا

كشف وزير المالية، محمد لوكال هذا السبت بالجزائر العاصمة عن منح غلاف مالي يفوق 17 مليار دينار لرفع التجميد على بعض مشاريع بناء وتجهيز المنشآت الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا.

وأوضح لوكال خلال لقاء جمعه بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون و وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي الى جانب ولاة وممثلي لقطاع الصحة لولايات الجنوب والهضاب العليا، أنه تم منح ذلك الغلاف المالي لرفع التجميد عن بعض المشاريع التي تعنى بإنجاز وتجهيز المنشآت بولايات الجنوب والهضاب العليا وكذا تسجيل مشاريع اخرى بقيمة 42 مليار دج في قانون المالية لسنة 2020.

وإستطرد الوزير قائلا ان 7ر8 مليار دج من المبلغ المخصص (اكثر من 17 مليار دينار) مقتطعة من الصندوق الخاص بالتنمية بالجنوب و 13ر9 مليار دج مقتطعة من الصندوق الخاص بالتنمية في الهضاب العليا.

وأوضح ان رصد ذلك الغلاف المالي سيسمح بتجهيز 21 مستشفى ذات قدرة استيعاب تتراوح من 60 الى 120 سرير ومؤسسات استشفائية خاصة بالأمهات و الاطفال تسع ل60 سرير وإنجاز 3 عيادات متعددة الخدمات بالإضافة الى اقتناء آلات لتصفية الدم و 12 سيارة اسعاف رباعية الدفع مجهزة, فضلا عن اقتناء 15 عيادة متنقلة.

وأكد لوكال ان رفع التجميد هذا يجسد"ارادة السلطات العمومية لبعث عدد من المشاريع التنموية المحلية المسجلة لفائدة ولايات الجنوب و الهضاب العليا"، مضيفا ان ذلك القرار يهدف الى"بعث التفاؤل كونه يشكل منطلقا جديدا لعديد من المشاريع التنموية ذات الطابع الاجتماعي والتي تكتسي اهمية على المستوى المحلي".

كما اكد ان قرار الحكومة بتخصيص مبالغ مالية لصالح ولايات الجنوب والهضاب العليا يندرج في إطار بعث المشاريع و مواصلة التكفل بحاجيات هاته المناطق عن طريق تعزيز البنى التحتية الخاصة بقطاع الصحة.

كما شدد لوكال على ضرورة تجنيد كافة الامكانيات المتاحة لإنجاز المشاريع المسطرة في"اقرب الآجال".

وتم خلال هذا اللقاء توزيع قرارات التمويل حاملة لتوقيع المراقب المالي، والخاصة بإنجاز المشاريع على ممثلي قطاع الصحة وولاة ولايات الجنوب والهضاب العليا.