إحدى فروع مجمع إيميطال تطلق منتوجات مبتكرة في مجال الري

أطلقت المؤسسة الوطنية للأنابيب وتحويل المنتوجات السطحية، (أنابيب- ANABIB) التابعة لمجمع إيميطال - IMETAL مجموعة من المنتوجات الحديثة والمبتكرة في مجال الري، حسبما ورد اليوم السبت في بيان للشركة.

وأوضحت شركة انابيب في ذات البيان ان هذه المنتوجات التي عرضت في الطبعة التاسعة عشر للصالون الدولي للزراعة وتربية المواشي والعتاد الفلاحي،(سيبسا- فلاحة 2019 ) الذي نظم من 7 الى 10 اكتوبر الجاري، تتمثل في عتاد ري يمكن ان يعمل بالطاقة الشمسية ومزود بآلية للتحكم عن بعد اضافة إلى بيت بلاستيكي نموذجي"محلي الصنع".

وأضاف البيان ان تصميم وإنتاج هاذين المنتوجين قد تم على مستوى وحدة IRRAGRIS الكائنة ببرج بوعريريج و المتخصصة في مواد الري والبلاستيك مشيرا إلى أن إستعمال الطاقة الشمسية تم تطويره على مستوى وحدة تطوير العتاد الشمسي UDES/CDER من خلال نموذج لمجموعة الطاقة الشمسية يمكنها تشغيل، على سبيل التجربة، عتاد الري لأربع هكتارات لمدة أربع ساعات.

وأعلنت الشركة انه ابتداء من سنة 2020 ستعرض أنابيب مجموعة كاملة من الحلول لزبائنها، لاسيما في جنوب الوطن لتحل مكان العتاد القديم والذي يكلف كثيرا من الناحية المالية".

وكانت شركة انابيب قد عرضت في نفس الصالون مجموعة من المنتجات مصنعة محليا متعلقة بالري كانت في الماضي القريب تستورد بالكامل.

وأضافت الشركة في بيانها أن تصنيع هذه المنتجات محليا سمح بالحصول على ارباح قدرت ب 200.000 يورو سنة 2019، مذكرة أن هذه الجهد المبذول في مجال التكنولوجيا"يندرج تماما في مسعى الدولة الهادف إلى خفض فاتورة الاستيراد من خلال تشجيع التصنيع المحلي".

وكان البيت البلاستيكي قد عرض ايضا في الصالون وستتم صناعته بالجزائر في إطار شراكة مع شركة اسبانية رائدة في المجال.

وخلال زيارته للصالون الدولي للزراعة و تربية المواشي والعتاد الفلاحي أشاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عوماري بمبادرة شركة أنابيب التي"جمعت قطاعات الصناعة والفلاحة والبحث العلمي حول مشاريع مبتكرة خدمة للفلاحة"، حسب ذات البيان.

المصدر : واج