الجولة الثامنة : وداد تلمسان وأولمبي المدية يشتركان في الصدارة

حافظ وداد تلمسان على صدارة الترتيب العام رغم هزيمته بميدان أمل الأربعاء (1-2)، وذلك بمعية أولمبي المدية الذي أهدر إمكانية التصدر بمفرده، بعدما فرض عليه ضيفه وملاحقه سريع غليزان نتيجة التعادل (2-2)، بمناسبة مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم هذا السبت والمبتورة من داربي "الصومام"بين مولودية بجاية - شبيبة بجاية، الذي تم تأجيله لوقت لاحق لأسباب أمنية متعلقة بالنظام العام، وفق بيان هيئة الرابطة المحترفة.

إنتهى صدام هذا الأسبوع بين أولمبي المدية وضيفه سريع غليزان على وقع التعادل الإيجابي (2-2)، فلم تكفي ثنائية كموخ (د 31) و (د 43) أصحاب الأرض لحسم نقاط اللقاء لصالحهم.

فقد اعتمدت تشكيلة"السريع"على خبرة الثنائي المخضرم، سيقار و بوعزة، لتعديل الكفة تواليا (د 34) و (د 82 من ركلة جزاء).

ليُضيّع أبناء"التيطري"فرصة سانحة للانفراد بكرسي الصدارة إثر خسارة الرائد السابق وداد تلمسان.

وبالتالي يتقاسم الأولمبي الريادة مع الوداد (16 ن).

من جانبه يبقى سريع غليزان في المراقبة من المركز الثالث (14 ن).

وعكس كل التوقعات، سقط وداد تلمسان في ميدان أمل الأربعاء بنتيجة (1-2)، وذلك بالرغم من تقدمه في اللقاء منذ الدقيقة (54) عبر المخضرم الحاج بوقش، قبل أن يعود أبناء "المتيجة" في أطوار المباراة وتحقيق الانتصار بواسطة هدفي بوزيان (د 62) و عميري (د 76).

وبهذا أوقف فريق "الأمل"حدا"للنزيف الحاد"بسبب أربع هزائم متتالية ويرتقي بذلك إلى الصف السادس (12 ن) مناصفة مع ثلاثة أندية.

في حين سجّل "الزيانيون" ثاني خسارة ضمن مشوارهم لهذا الموسم و يشتركوا في كرسي الطليعة مع المدية (16 ن).

من جابنه، يواصل اتحاد الحراش سلسة نتائجه الإيجابية بعد عجزه عن كسب أول فوز له هذا الموسم بمناسبة استقباله جمعية وهران (0-0)، ليقبع العاصميون في ذيل الترتيب (2 ن)، بينما تتواجد"الجمعية" في المركز السادس (12 ن).

وحقق اتحاد عنابة الأهم بإطاحته في ميدانه بأمل بوسعادة بهدف وحيد (1-0), وقعه اللاعب ضيف عند الدقيقة (79)، مستغلا تكملة "البوسعادية" للمواجهة بعشرة لاعبين إثر طرد اللاعب غزالة مع نهاية المرحلة الأولى.

ليضيف أبناء مدينة "بونة" الانتصار الثاني لهم هذا الموسم ويتسلقوا نحو الصف الـ13 (7 ن)، بينما يتمركز الأمل البوسعادي في المرتبة الـ14 (6 ن).

وتمكنت جمعية الخروب من اللحاق بثلاثي المقدمة، بفضل فوزها بملعبها على أولمبي أرزيو (1-0)، بفضل هدف عطية (د 67), ليتمركز أشبال المدرب رشيد بوعراطة في الصف الثالث (15 ن).

في حين يتموقع أولمبي أرزيو في المرتبة السادسة (12 ن).

تفوقت شبيبة سكيكدة على مولودية سعيدة بثلاثية لهدف (3-1)، سجلها كل من خودي (د 43) وثنائية زحزوح (د 65) و (د 90)، بالمقابل قلّص عزّيز (د 45+5) النتيجة للزوار.

وعلى ضوء هذه النتيجة صعد"السكيكدية" إلى الصف الرابع (14 ن), أما المولودية السعيدية تتواجد عند المركز الـ11 (9 ن).

وفي الأخير أحرزت مولودية العلمة سفرية ناجحة إلى مدينة تاجنانت، حيث أطاحت بالدفاع المحلي (1-0).

وسجل بوسيف (د 35) الإصابة الوحيدة خلال اللقاء وأهدى النقاط الثلاث للزوار التي وضعتهم بمفردهم في الصف العاشر (11 ن).

أما تشكيلة تاجنانت فقد ضيعت فرصة المزاحمة فوق المنصة، لتبقى عند المرتبة السادسة (12 ن).

المصدر : واج