التونسون مدعوون هذا الأحد الى صناديق الإقتراع لإنتخاب رئيس جديد للبلاد لولاية تدوم 5 سنوات، ويتنافس في هذا الاستحقاق الرئاسي، المُرشحان المُستقل قيس سعيد الذي حصل في الدور الأول على المرتبة الأولى بنسبة 18.4% من أصوات الناخبين ونبيل القروي مُرشح حزب (قلب تونس) الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة 15.6%من أصوات الناخبين.

وكان القضاء التونسي رفض طلب هيئة دفاع نبيل القروي بتأجيل الإنتخابات، معتبرا أن الأمر يتعلق بأجال دستورية يجب إحترامها.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج