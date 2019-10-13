التونسيون يختارون اليوم بين القروي وسعيد لرئاسة البلاد

يدلي اكثر من 7 ملايين تونسي بأصواتهم هذا الأحد في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة لاختيار الرئيس السابع في تاريخ البلاد .

و يختار التونسيون الرئيس الجديد بين اثنين اولهما نبيل القروي مُرشح حزب (قلب تونس) الذي جاء في المرتبة الثانية بعد حصوله على نسبة 15.6%من أصوات الناخبين و المرشح المستقل قيس سعيد الذي حصل في الدور الأول على المرتبة الأولى بنسبة 18.4%.

وقد اعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات نبيل بافون ان الاعلان عم نتائج الدور اثاني سيكون غدا او بعد غد الثلاثاء

وقد لاحظت موفدة القناة الاولى الى تونس توافدا كبيرا للناخبين منذ الساعات الاولى لصباح اليوم مشيرة الى اقبال جميع الفئات العمرية على مراكز الاقتراع سيما كبار السن وهو ما يوحي الى عزم التونسيين على كتابة صفحة جديدة في تاريخ الديموقراطية بهذا البلد .

وأوضح نور الدين الجويني رئيس احد مكاتب الاقتراع بالعاصمة التونسية انه تم توفير جميع الظروف المادية من اجل تنظيم العملية الانتخابية وضمان مرورها بسلاسة وهو ما يحدث بالفعل منذ صبيحة اليوم على حد قوله .

المصدر : القناة الاولى