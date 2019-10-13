فورمولا-1 : الفنلندي بوتاس يتوج بلقب جائزة اليابان الكبرى طوكيو

توّج الفنلندي فالتيري بوتاس, سائق فريق مرسيدس, هذا الأحد بلقب جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للسيارات للعام السادس على التوالي.

و بهذا الفوز, أصبح الفنلندي الوحيد القادر على حرمان زميله لويس هاميلتون من انتزاع لقب السائقين للمرة السادسة, مما ضمن لمرسيدس تحقيق الثنائية للمرة السادسة على التوالي في انجاز لا سابق له.

و احتل البريطاني هاميلتون, الذي نال نقطة إضافية لتسجيل أسرع لفة, المركز الثالث ويتصدر الترتيب العام برصيد 64 نقطة مع تبقي أربعة سباقات.

و جاء سيباستيان فيتل سائق فيراري في المركز الثاني بعد أن كان أول المنطلقين.

ويعدّ هذا الفوز هو الثالث لبوتاس هذا الموسم بعد سباقي استراليا الافتتاحي و اذربيجان في الجولة الرابعة, والسادس في مسيرته, ليقود فريقه مرسيدس إلى احراز لقب الصانعين للمرة السادسة تواليا.