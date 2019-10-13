وفاة 7 أشخاص وجرح 12 في حوادث المرور خلال 24 ساعة الأخيرة

توفي 07 أشخاص و أصيب 12 آخرون بجروح اثر وقوع 08 حوادث مرور خطيرة شهدتها عدة مناطق من الوطن خلال ال 24 ساعة الأخيرة, حسب حصيلة أوردتها الأحد المديرية العامة للحماية المدنية.

و أضاف المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تبسة بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين اثر وقوع حادثي مرور .

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بإخماد 05 حرائق حضرية و صناعية و مختلفة في كل من ولايات الجزائر و جيجل و تيسمسيلت و بومرداس.

وتمت الإشارة أيضا إلى أن عناصر الحماية المدنية لولاية قسنطينة تدخلت لأجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 02 شخصين مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة داخل منزل كائن بحي خميستي ببلدية قسنطينة حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفى المحلي.