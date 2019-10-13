المكملات الغذائية الغنية بالفيتامينات و أوميجا3 تقلل من أعراض داء التوحد

تشير دراسة إسبانية حديثة إلى أن تناول الأطفال المصابين بالتوحد مكملات غذائية غنية بالفيتامينات والأحماض الدهنية "أوميجا3" قد يقلل لديهم أعراض المرض.

وحلل الباحثون بيانات من 27 دراسة تجريبية شملت في الإجمال 1028 طفلا مصابا باضطراب التوحد ، وقسم الباحثون المشاركين لمجموعات عشوائية لتناول مكملات غذائية متنوعة بما يشمل الفيتامينات و أوميجا3 أو تناول دواء وهمي.

وخلصت الدراسة التي نشرت في دورية "بيدياتركس" إلى أن المكملات الغذائية المحتوية على الفيتامينات و أوميجا3 كانت أكثر فاعلية في تحسين الكثير من أعراض المرض.

و أضافوا أن هذا التأثير تباين في الدراسات المختلفة لكنه شمل تحسن مهارات اللغة والتفاعل الاجتماعي والانتباه والنوم والتواصل وتقليل تكرار السلوك وسرعة الانفعال.

و قال الدكتور ديفيد فراجواس كبير باحثي الدراسة والباحث في مستشفى "جريجوريو مارانيون" العام وجامعة "كمبلوتنسي" بمدريد "ان تلك النتائج تشير إلى أن بعض التدخل في الحمية الغذائية قد يكون له دور في إدارة علاج بعض الأعراض المتعلقة بخلل الوظائف لدى المصابين بالتوحد".

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يصاب طفل من بين 59 تقريبا بالتوحد ، وعادة يتم تشخيص الإصابة بالمرض لدى الأولاد أكثر من البنات